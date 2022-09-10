ロベルト・バッジョ　サッカーカード7

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商品詳細
読んでください！即購入可能→購入者から連絡必須！お願い致します。※嫌な思いをした経験がありますので。催促しても、連絡なき場合、支払い前後関わらずキャンセルします。※発送はカードのみとなります。ファイルや、ナインポケットは送りません。商品価値がわからないものあります。高値で出品のものあります。価格提示で値下げ交渉をお願いします。バラ売りもできる物は検討しますので、こちらも価格提示でお願いします。※価格提示のない値下げは、スルーして削除します。コレクション整理の為い出品致します。※オークションにも出品している物もありますので、送料手数料の関係上、高めに設定しております。※バラ売りも可能ですが、割高になる事をご理解の上、価格提示にてお願い致します。古いものですのでご理解の上ご購入下さいませ。初期のキズなどはご了承か下さいませ。
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