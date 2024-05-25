USJニンテンドーワールド・パワーアップバンド4本セット

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USJニンテンドーワールドパワーアップバンドキノピオ×3、ヨッシーの４本セットです。バラ売り、お値下げはできません。メルカリで購入したもので私自身が何代目オーナーかは不明です。まる1日使用しました。全体的に少し使用感がありますが目立つ汚れやキズなどはありません。ケースにはシールをはがした跡や少しの汚れ、曲がりがありますので、気になさる方はご遠慮下さい。使用には全く問題ありません。アプリとの連携は解除しております。累積のコイン数、キーメダル数、スタンプは仕様上継続しています。混雑時は入場後でもバンド売り場にも長蛇の列ができ購入に時間がかかります。自宅でアプリとの連携をして準備してから行くと遊ぶ時間が削られずにスムーズに遊べると思います。☆アルコール除菌済みこの箱のままネコポスに入れての発送となります。ご了承のうえご購入ください。よろしくお願い致します！