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QQ1　プロテインスキマー
商品番号 T21963577645
商品名

QQ1　プロテインスキマー
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ZENSUI　外掛け式プロテインスキマー　QQ1新品で購入し、1年ほど使用しました。動作確認済でまだまだご使用いただけます。苔や汚れは、クエン酸で洗浄するとかなりきれいになりました。中古ではありますので、ご理解いただける方、いかがでしょうか。
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