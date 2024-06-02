アクアシステム　アートアール450

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商品詳細
オールガラス薄型曲げガラス水槽薄型ですが台座が大きく安定します。コケリウムやキノコ栽培にも丁度良いサイズです。本体サイズ450×140mm台座部分490×180mm高さ310mm容量18ℓガラスの厚み5mm前〜側面曲げガラス定価15125円
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