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新品未使用　YAMADAYA MIREPOIX　タンクトップ
商品番号 S58977539095
商品名

新品未使用　YAMADAYA MIREPOIX　タンクトップ
ブランド名 Svital
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMADAYAMIREPOIX　タンクトップ新品未使用です。裾のフリンジがとてもかわいいデザインです。購入しましたがサイズが合わなかったため出品します。家で一度だけ試着しております。店頭で6,912円で購入しました。9号総丈　約67cm身幅　約35cm素人採寸ですので、ご理解お願いします。自宅保管したおりましたので、ご理解ある方宜しくお願い致します。柄・デザイン...無地カラー...グレーカップ...カップなしインナーキャミソール
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