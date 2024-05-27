新品未使用　YAMADAYA MIREPOIX　タンクトップ

YAMADAYAMIREPOIX タンクトップ新品未使用です。裾のフリンジがとてもかわいいデザインです。購入しましたがサイズが合わなかったため出品します。家で一度だけ試着しております。店頭で6,912円で購入しました。9号総丈 約67cm身幅 約35cm素人採寸ですので、ご理解お願いします。自宅保管したおりましたので、ご理解ある方宜しくお願い致します。柄・デザイン...無地カラー...グレーカップ...カップなしインナーキャミソール



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