バックオープンシャツ オーバーサイズ ホワイト 白 レディース 長袖 羽織り

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セレクトショップとして可愛いitemを多数お取り扱い中✈#mikushopitemでおすすめ商品ご覧いただけます複数購入も◎大歓迎—-✄———-✄———-✄—-—-✄—-バックオープンシャツ❁即購入OK・新品未使用・送料無料・スピード発送可❁■カラーホワイト白■素材綿■サイズM前着丈約65cm後着丈約79cm身幅約57cm袖丈約47cm春夏秋冬通年着れる優れもので、また、毎年着れる定番シルエットです^^水着の上にワンピース風できても可愛いくきまりますインナーにはキャミソールやタンクトップTシャツタートルネックハイネック色物など入れたりロングスカートワイドパンツワイドデニムボーイズデニムスキニーデニムとも相性抜群♪オーバーサイズでインナーレイヤードしやすくまた、薄手なのでアウターも着やすいです^^ライダーストレンチコートダウンコートジャケット合わせ◎※海外製品のため、日本製品に比べて劣る部分や品質にばらつきがある事がございます。検品はこちらでしていますが、予めご理解頂きご購入ください春服秋服夏服冬服シャツメンズライクベージュコーデモノクロシロクロモノトーンカットソーシンプルロング大きい白シャツブラウスshirt薄手羽織りトップス襟付き韓国ファッション海外ファッションプチプラ大人ファッションファストファッションナチュラルカジュアルトゥデイフルアメリビンテージクラネアクテシールームリンスージーズーアガウドアリエスミラージュウィルフリーアマイルアシームサンマルロクオクリトルスージーカベサロッソセレクトモカバースデーバッシュリブジョアアダムエロペlamerivintageclaneakteSeaRoomlynnroom306CONTEMPORARYwillfullyAMAILviaJlittleSuzieCAVEZAROSSOselectMOCAbirthdaybashのコーデによくあいます♪