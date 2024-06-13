ユナイテッドアローズ ラッフルノースリーブブラウス ホワイト フリル インド綿

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肩先まで隠れるラッフルフリルが女性らしく華やかな印象のブラウス。膨らみとカジュアル感を表現した、特殊洗いの仕上げ加工を施しています。一枚着はもちろん、ジャケットやカーディガンのインナー使いでもエレガントに着こなしていただけます。※色違いのブラックも出品しています〇定価14300円〇サイズF着丈70身幅52.5〇素材綿100%〇状態ワンシーズン4.5回の使用目立つ汚れはありませんイエナスピックアンドスパンノーリーズリエスユナイテッドアローズシップスフレームワークジャーナルスタンダードエストネーションバンヤードストームガリャルダガランテトゥモローランドバーニーズニューヨークドゥーズィエムクラスシンゾーンアパルトモンチュニックインド綿ロンハーマンIENAyoriOHGA#ミチルのユナイテッドアローズ