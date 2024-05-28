秋フォーマル、23区M

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商品詳細
23区サイズ38バスト81～85ヒップ89～93身長158～164表地、見頃トリアセテート82％ ポリエステル18％ 袖ナイロン100％裏地、キュプラ100％ 濃紺色肩幅約35㎝、着丈約95㎝本体価格26000円この秋、結婚式やお呼ばれのご予定がある方いかがでしょうか。春秋冬大丈夫です。今年春、結婚式で一度着用しました。この先しばらく予定がないので、新しいうちに出品します。身長155㎝で膝が隠れる位です。袖は、レース模様で手首が少し出る感じです。写真では黒色に見えますが、濃紺で、大人しい落ち着きがある色です。
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