【希少】アルベロベロ ブタモチーフ キルティング トートバッグ ハンドバッグ

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--------------------------この度は当店の商品ページをご覧いただきありがとうございます♪責任を持って商品をお届けまでさせていただきますのでその他の厳選商品もぜひご覧くださいませ(*´ω｀*)↓こちらから(^^)#信頼と親切のさくら本舗本店のアパレル---------------------------------------フォロー割引対応させて頂きます♪お気軽にコメントくださいませ(^^)---------------------------▪️商品アルベロベロALBEROBELLOブタモチーフ動物アニマルトートバッグナイロンハンドバッグキルティングブラックA4可能▪️サイズタテ26cmヨコ34cmマチ14cm持ち手53cm平置き実寸。※素人計測となります。▪️状態目立った傷は特にありません。豚さんモチーフのかわいいデザインです。鼻がポケットになってます。まだまだ実用的にお使いになれる美品かと思います！ただし、used品であることをご理解いただきお求めください。▪️カラーブラック黒※モニターの発色等により実際の商品の色と若干差異が発生する場合があります。また色名は出品者の主観となります。▪️素材ナイロンレザー■購入元某大手リユースショップ正規品ですのでご安心ください。※素人検品のためまれに見落としがある場合がございますが、その点、ご了承お願い致します。▪️配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号:30013202-7211-8712-0076