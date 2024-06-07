〔新品未使用〕ヴィヴィアンウエストウッド　折り財布

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ご覧いただきありがとうございます(^^)海外の友人に依頼して購入しましたが、使う機会がないため出品します。即購入OKです。品番 13VV110色 黒（エナメル）サイズ（約）縦 9cm×横 11cm×厚み 3cm仕様スナップ開閉がま口小銭入れ内部お札入れ×1カード入れ×6内ポケット×1￼付属品 純正箱、ブランド紙袋、カード類※箱の真ん中に少し汚れがついてますが、財布は新品未使用です。注意事項・国内鑑定済みです。・コメントのやり取り中でも、購入していただいた方を優先させていただきます。#ヴィヴィアンウエストウッド#財布 #折財布