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〔新品未使用〕ヴィヴィアンウエストウッド　折り財布
商品番号 U69136804298
商品名

〔新品未使用〕ヴィヴィアンウエストウッド　折り財布
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 5,985 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます(^^)海外の友人に依頼して購入しましたが、使う機会がないため出品します。即購入OKです。品番　13VV110色　黒（エナメル）サイズ（約）縦　9cm×横　11cm×厚み　3cm仕様スナップ開閉がま口小銭入れ内部お札入れ×1カード入れ×6内ポケット×1￼付属品　純正箱、ブランド紙袋、カード類※箱の真ん中に少し汚れがついてますが、財布は新品未使用です。注意事項・国内鑑定済みです。・コメントのやり取り中でも、購入していただいた方を優先させていただきます。#ヴィヴィアンウエストウッド#財布　#折財布
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