ワインディングウィッグ 美容師国家試験 ヘアセット ウィッグ 美容 ヘアケア

即購入OKバラ売り不可中古品ワインディングウィッグ2点クランプ1点の合計3点でまとめ売り美容師を目指す方へ着付け師の方へ講師の方へぜひお役立てください☆〈注意事項〉中古品が気になる方は購入をご遠慮ください。着付け師として主にヘアセットの練習に使用していました。髪をカットしていません。髪を毛染めしていません。気になる点があれば、気軽にお知らせください。



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