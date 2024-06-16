【未使用】MAISON EUREKA メゾンエウレカ　キャミソール　F

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MAISON EUREKA - 【残り一点】Vintage Rework Biggy Pants(S ... MAISON EUREKA - 【残り一点】Vintage Rework Biggy Pants(S ...

お値下げしました。¥7200→¥5800メゾンエウレカのエコバッグ付きキャミソールです。¥19800のお品でした。【サイズ】表記ーF平置き身幅ー43.5cm肩紐からー56cm素人採寸ですので誤差はご了承下さい。【素材】本体ーポリエステル100%【状態】未使用品ですが、自宅にて保管しておりました。ご理解いただいた上でご購入をお願いします。【注意事項】細かいデザインなどは写真にてご確認ください。撮影具合や光加減で多少現物の色と異なって見える場合がありますので、ご理解の程よろしくお願いします。コンパクト畳んで発送します。畳みじわはご容赦ください。プロフィールの確認お願いします。