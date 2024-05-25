【Theory】バックファスナー　ジレ　ベスト　ストライプ　黒　S　日本製

丁寧＆誠実な対応を心がけております♪どのお時間帯でも、即購入大歓迎！٩(ˊᗜˋ*)وTheoryセオリー【Theory/セオリー】ストライプ柄ベスト ジレ ブラック S 日本製 バックファスナー レディース トップス✶状態目立った傷や汚れはございませんが、自宅保管の為中古品にご理解頂ける方のご購入をお願いします。✶表記サイズ S✶実寸サイズ 着丈：約47.5cm 肩幅：約35.5cm 身幅：約43cm(平置き素人採寸になりますので、誤差はお許しください。)✶トルソーB87.5:W65:H84.5✶素材表地 羊毛 88％ ナイロン 10％ カシミア 1％ ポリウレタン 1％裏地 キュプラ 100％↓出品一覧はこちら#とらんぷ☆出品商品一覧#とらんぷ☆レディース#とらんぷ☆レディース＿トップスけA-060-ネカラー...ブラック柄・デザイン...ストライプ柄・デザイン...ストライプ



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