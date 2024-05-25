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【Theory】バックファスナー　ジレ　ベスト　ストライプ　黒　S　日本製
商品番号 Q74507688191
商品名

【Theory】バックファスナー　ジレ　ベスト　ストライプ　黒　S　日本製
ブランド名 セオリー
特別価格 税込 1,398 円
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商品詳細

丁寧＆誠実な対応を心がけております♪どのお時間帯でも、即購入大歓迎！٩(ˊᗜˋ*)وTheoryセオリー【Theory/セオリー】ストライプ柄ベスト　ジレ　ブラック　S　日本製　バックファスナー　レディース　トップス✶状態目立った傷や汚れはございませんが、自宅保管の為中古品にご理解頂ける方のご購入をお願いします。✶表記サイズ　S✶実寸サイズ　着丈：約47.5cm　肩幅：約35.5cm　身幅：約43cm(平置き素人採寸になりますので、誤差はお許しください。)✶トルソーB87.5:W65:H84.5✶素材表地　羊毛　88％　ナイロン　10％　カシミア　1％　ポリウレタン　1％裏地　キュプラ　100％↓出品一覧はこちら#とらんぷ☆出品商品一覧#とらんぷ☆レディース#とらんぷ☆レディース＿トップスけA-060-ネカラー...ブラック柄・デザイン...ストライプ柄・デザイン...ストライプ
http://narcologia.ru/goods/enquire445189.html
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