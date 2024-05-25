値下げ！！ヒステリックグラマー ☆レディース☆スタッズ付 タンクトップ

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カラー···ホワイト柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カップ···カップなし季節感···夏、秋★サイズ身幅 約 32㎝着丈 約 52㎝《平置きにて採寸しています。素人採寸ですので若干の誤差がある事をお許し下さい。》☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆＊ヒステリックグラマーファックベアスタッズ付タンクトップです。＊古着です。多少の使用感はあります。目立ったシミ、ほつれはありません。＊撮影環境や部屋の照明等によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求めください。＊素人の自宅保管です。ご理解の上お買い求め下さい。＊素人検品の為見落としがある事もご理解下さい。＊古着にご理解のある方のみのご購入宜しくお願い致します。＊小さく圧縮しての発送になりますが、ご了承下さい。＊たたみジワ、梱包時の折ジワはご了承ください。＊ほとんどの商品は採寸していません。採寸をご希望の方はお気軽にコメント下さい。#HYSTERICGLAMOUR#ヒステリックグラマー#ファックベア#レディース#タンクトップ#キャミソール#ホワイト#フリーサイズ