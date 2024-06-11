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【COMME CA ISM】半袖ポロシャツ【M】胸ロゴ刺繍　両サイドスリット♬
商品番号 P24228558926
商品名

【COMME CA ISM】半袖ポロシャツ【M】胸ロゴ刺繍　両サイドスリット♬
ブランド名 コムサイズム
特別価格 税込 1,648 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★プロフィールをご覧下さい★　【お得な情報はこちら】◆フォローして下さったら2000円以上の商品を表示金額から10％引き♬◆コメント欄にお気軽にコメント下さいね♬◆商品番号◆【1322】----------------------------------------------◎コンディション使用感があり、白っぽくなっていたり、毛玉がありますが、その他目立った傷や汚れ等はございませんので、これからも永くご愛用頂けるかと思います♬----------------------------------------------○表記サイズ/M○平置きサイズ着丈【　63cm　】身幅【　43cm　】肩幅【　40cm　】袖丈【　23cm　】◎採寸は多少の誤差が生じるかと思いますが、予めご了承下さいませ♬----------------------------------------------❤︎ぷにぷにのお洋服はこちらからご覧下さい❤︎#ぷにぷに出品商品一覧
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