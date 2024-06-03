【香炉】三川内焼　玉泉窯　香炉　十四代玉泉作

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三川内焼 ” 白磁 透かし彫りの魅力 ”』佐世保(長崎県)の旅行記・ブログ ...



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ともさんの焼き物・骨董紀行ー三川内焼



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■三川内焼 玉泉窯 香炉 十四代玉泉作繊細で精巧な透し彫りが美しい、玉泉窯の香炉です。古い品物ですが、本体は未使用品ですのでキレイです。直径…約12cmほど●木の箱付き。（経年経過によるスレ、傷が多少あります。)●しおりの表紙表面に破れあり。※未使用品ではございますが、長期自宅保管の古い品ということをご理解の上でご購入くださいますよう、よろしくお願いいたします。※恐れ入りますがコメント欄でのお値下げやご購入者様都合による返品はお断りさせていただいておりますのでご了承くださいませ。※丁寧に梱包して発送いたしますが、輸送中の破損等につきましてはご容赦ください。よろしくお願いいたします。#香炉#三川内焼#玉泉#玉泉窯#長崎#無形文化財