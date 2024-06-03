Ryoga CICADA-G2 TPS(ギターケース付き)



エレキギター】-RYOGA-「PROシリーズ」の人気モデル”CICADA-G2″に新色 ...



RYOGA/PROシリーズの人気モデル「CICADA」に新色「ナイト・ブラック ...



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ショールーム限定モデル~CICADA G2/SP~ - RYOGA BLOG



RYOGA/PROシリーズの人気モデル「CICADA」に新色「ナイト・ブラック ...



Ryoga CICADA G2 TPS with guitar case No.MG1202



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Ryoga CICADA G2 TPS with guitar case No.MG1202



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2018春の新モデル登場 ～CICADA G2～ - RYOGA BLOG



エレキギター・エレキベース】RYOGAフェア開催！~12/8追加~｜島村楽器 ...



エレキギター】-RYOGA-セミアコのようなサウンドをコンパクトサイズで ...



極上の抱き心地。甘え上手なRYOGA “CICADA-G2”｜佐藤将文｜sugar baby ...

シリーズ···その他タイプ···セミアコースティックギターボディタイプ···セミアコースティック中が繰り抜いて空洞になっているセミアコタイプのギターになります。美しい木目をしたナチュラルな色のギターで現在この色は絶版です。fホールがない分、ハウリングに強い構造です。音も粒立ちがよく素晴らしいです。コイルタップ機能もついており演奏ジャンルは問いません。背面にベルトバックル傷が少しあるのみで、その他目立った傷はありません。専用ギグバックに入れてお送りいたします。ギター概要ボディトップライトアッシュ2P(20mm)ボディバックマホガニー2P（40mm)※ホロウボディネックマホガニー1P（Angle14°)指板エボニー(305R)塗装ウレタンフレット22Fスケール638mmネックジョイントセットネック(ヒールカットジョイント)ペグGOTOHSG301-B20ナット/幅牛骨(W:43mm)フロントピックアップRYOGARH4DXリアピックアップRYOGARH4DXコントロール2Vol,1Tone,3WayトグルSWリードケーブルブレイデッド・ワイヤーコンデンサーオレンジドロップアウトプットスイッチクラフトブリッジGOTOHGE104B(ブラスサドル)テイルピースGOTOHGE101AM(アルミニウム)重量3.0kg