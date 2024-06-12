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バーバリー　ブルーレーベル　半袖カットソー　38 新品未使用
商品番号 E51488021358
商品名

バーバリー　ブルーレーベル　半袖カットソー　38 新品未使用
ブランド名 バーバリーブルーレーベル
特別価格 税込 1,619 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。バーバリー　ブルーレーベルボーダー柄ベージュ系×水色爽やかな印象のカットソーです。身丈　52㎝身幅　B40㎝　W33㎝肩幅　32㎝袖丈　12㎝裾幅　41㎝平置きでの採寸です。素人採寸のため少々の誤差はご容赦ください。タグに少し汚れがありますがカットソー本体は綺麗な状態です。タグ付き、未使用、自宅保管品になります。気にならないようでしたらご検討よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/capitation903508.html
http://narcologia.ru/goods/choice348985.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle807925.html
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