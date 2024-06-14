キタムラ✨2wayハンドバッグ　ショルダーバック　斜め掛け　ステッチ　A4可能

⭕アイテムKITAMURAキタムラ 2wayハンドバッグ ショルダーバッグ 斜め掛け レザー 革ベージュ ステッチロゴ⭕状態多少角スレ有りステッチ部分に着色有り内側着色あり金属部分傷、メッキ剥がれ部分有りです。ユーズドですのでご理解頂ければ幸いです。⭕サイズタテ34センチヨコ36センチマチ2センチ平置きサイズです。着画はございません。A4可能素材...牛革(本革)カラー...ベージュ種類...その他ショルダーバッグ⭕カラーベージュ⭕素材レザー 革⭕購入元ブランドリユース店リサイクルショップ日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品ブランドオークション大手ECサイト都合により突然削除する場合がございます。予めご了承下さいませ。



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