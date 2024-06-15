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極美品 Vivienne Westwood 三つ折り エマ ブルーオーブ 水色
商品番号 Q22771178015
商品名

極美品 Vivienne Westwood 三つ折り エマ ブルーオーブ 水色
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#☆コタロー☆の小物部屋この他にも多数小物を取り扱っておりますので、他の商品も是非ご覧下さい^_^○アイテムVivienneWestwood　ヴィヴィアンウエストウッドエマEMMA　emma三つ折り財布　折り財布　コンパクトミニウォレット　ウォレット　wallet　ラムレザー羊革　レザー革水色　ライトブルー　ブルー裏地柄　総柄　シルバー金具　金具オーブ　ORB　ブルーオーブ　シルバーオーブボタン　ホック　フラップ　ロゴ型押し　メンズ　レディース　男女兼用　ユニセックス極美品　美品　即完売　大人気　人気※カード入れ3コ小銭入れ1コ札入れ→コ○サイズタテ約7cmヨコ約10cmマチ約3cm若干の誤差はご容赦ください。平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態特に目立った傷や汚れはありません♪状態も良く極美品になります！○カラー水色　ライトブルー○素材ラムレザー羊革　レザー革○付属品なし○購入先大手リサイクルショップにて購入致しました。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/manufacture442441.html
http://narcologia.ru/goods/freezer545698.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric411645.html

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