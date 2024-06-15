極美品 Vivienne Westwood 三つ折り エマ ブルーオーブ 水色

#☆コタロー☆の小物部屋この他にも多数小物を取り扱っておりますので、他の商品も是非ご覧下さい^_^○アイテムVivienneWestwood ヴィヴィアンウエストウッドエマEMMA emma三つ折り財布 折り財布 コンパクトミニウォレット ウォレット wallet ラムレザー羊革 レザー革水色 ライトブルー ブルー裏地柄 総柄 シルバー金具 金具オーブ ORB ブルーオーブ シルバーオーブボタン ホック フラップ ロゴ型押し メンズ レディース 男女兼用 ユニセックス極美品 美品 即完売 大人気 人気※カード入れ3コ小銭入れ1コ札入れ→コ○サイズタテ約7cmヨコ約10cmマチ約3cm若干の誤差はご容赦ください。平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態特に目立った傷や汚れはありません♪状態も良く極美品になります！○カラー水色 ライトブルー○素材ラムレザー羊革 レザー革○付属品なし○購入先大手リサイクルショップにて購入致しました。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



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