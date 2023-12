THE NORTH FACE×BEAMS BOY\n¥42,900税込

THENORTHFACEPURPLELABEL×BEAMSBOY/別注ステンカラーコート【brown】内側は落ち着いたヒョウ柄でカワイイです!個人的にはLよりのMに感じます。目立つシミ汚れはありませんが、used品ご理解した上でのご購入お願い致します☆完璧をお求めの方はご遠慮ください。突然出品停止したらすみませんm(__)m値引き不可THENORTHFACEPURPLELABEL常に今のベストであることをスローガンに革新を続ける世界のトップアウトドアブランドであるTHENORTHFACE(ザ・ノース・フェイス)と、国籍・思想・情報にとらわれずいろいろな国のいろいろな人たちが創り出すオモシロイものを集めるスポーツ\u0026アウトドアセレクトショップ兼ブランドのnanamica(ナナミカ)がタッグを組んで送り出すコラボレートコレクション。#THENORTHFACE#BEAMSBOY#コラボ



