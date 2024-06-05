【美品】　プロンティベイパリス　2wayショルダーバック

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プロンティベイパリス 2wayショルダーバックになります。フランス製です。メジャーで測定しておりますのでバラツキがある事ご了承下さい。最も広い部分で横約25cm程度手さげ部除く高さ約20cm程度厚み約13cm程度中古品扱いとなりますのでご理解の上、ご検討の程宜しくお願い致します。#brontibayparis#ブロンティベイパリス#ナイロンバッグ#NAPLES#ナプラス