エルメス★ツイリー★レオパード★新品未使用

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商品詳細
HERMESエルメスツイリーLesLeopardsレオパード柄ブルーシルク素材サイズ:横:約5cm全長：約86.5cmcmとても綺麗な落ち着いたブルーです。高島屋で購入後、未使用のまましまってありました。箱から出して保管してありました。箱は紛失してしまったので、おつけすることができません。丁寧に包んでメルカリ便で匿名でお送りします。ご理解くださる方に♩タグは付いたままです。すり替え防止のため、発送後はいかなる理由でも返品返金は受けておりませんのでご了承ください。しみほつれなどダメージはないです。
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