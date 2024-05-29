【美品】厳選アイテム♪ ビュルデサボン バタフライ系 かわいい 78



有名な高級ブランド JOURNAL STANDARD コットンカットワーク刺繍 ...



高級感 ebure コットンストライプシャツ シャツ/ブラウス(七分/長袖 ...



新発売の ne pasカットワークレース刺繍ブラウスブラックFREE Quittez ...



買得 ユナイテッドトウキョウ クラウンヨークブラウス シャツ/ブラウス ...



2022高い素材 【美品】厳選アイテム♪ ビュルデサボン 78 かわいい ...



大人気新品 値下！！STELLA McCARTNEY ロゴ ミニクロスボディ バッグ ...



早割クーポン！ エルメス ハンドバッグ トートバッグ - rnn.com.do



【最終値下げ】BELPER 2021ss サマーニット セット



試着のみ 五線譜刺繍ブラウス フィント ハニーシナモン シークレット ...



買得 ユナイテッドトウキョウ クラウンヨークブラウス シャツ/ブラウス ...



豪奢な 希少 レオナール LEONARD セットアップ 柄シャツ アニマル柄 金 ...



交換無料！ PRADA 美品✨ 中古品 リボンスナップボタン開閉 プラダ ...



驚きの値段 Rosy Monsterのwarmy blouse frill mini シャツ/ブラウス ...



買得 ユナイテッドトウキョウ クラウンヨークブラウス シャツ/ブラウス ...



買得 ユナイテッドトウキョウ クラウンヨークブラウス シャツ/ブラウス ...

☆☆☆ 気前よくフォロー割実施中！ ☆☆☆※購入前にプロフィールお読みください（必読）商品名:シャツ（バタフライ系）ブランド・メーカー:bulledesavon/ビュルデサボンサイズ:実寸をご覧ください（写真ラスト画像イラストも参照）カラー:グレー系ふんわりした可愛いお洋服♬グレーに少し青みが買ったような綺麗な色合いでどんな世代の方にも楽しんでいただけます(^^♪bulledesavon/ビュルデサボンのブランドコンセプト＝シャボン玉、石鹸の泡とか、においなど、懐かしい感じ。女性、誰もがふっと子供の頃を思い出し少女の様な気持ちに戻れる服#フォロー割実施中レディース本舗あかり#メルカリ販売ページで安心の優良販売ページはこちら#レディース本舗あかりのビュルデサボン一覧#レディース本舗あかりのトップス一覧☆彡お得なプロフィールページ必見♪おまとめ割りもありますので、コメントにてご相談ください！他にも魅力的な古着をご用意しております^^【状態】装飾も含めて良好なコンディションです。【サイズ】（平置き）肩幅:約 33.5cm身幅:約 80cm着丈:約 60cm袖丈:約 32cm※素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。■商品の全体的なコンディション・細かなダメージは備考欄と画像を参照してください。■状態、画像について〇状態・外観の大きなダメージ等を検品・マイナス箇所も気づく限り記載・着用に影響のない範囲での許容〇商品画像（色合い等）色合いは照明や光の加減で実物と同じに出ない事もあり■返品、交換について中古品のため、商品画像、説明文をよくご確認の上、ご購入ください。※古着、中古品にご理解のある方のみご購入願います(^^)/