新品　Levi's　NOLA オーバーサイズシャツ レディース

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クラシックな定番にゆとりとしたシルエットにデザインされました。Levi's®ならではのジーンズに合う柔らかいピンクがこれからの季節に柔らかい印象を与えてくれます。一目でLevi's®とわかるレッドタブ。自分らしく着こなして、自分らしいスタイルが完成します。サイズM着丈80バスト124袖丈54肩幅57