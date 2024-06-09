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FANTASTICS シナモロール シナモン ぬいぐるみ 中島颯太　八木勇征
商品番号 U96343381459
商品名

FANTASTICS シナモロール シナモン ぬいぐるみ 中島颯太　八木勇征
ブランド名 ファンタスティック
特別価格 税込 3,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FANTASTICSシナモロールシナモンぬいぐるみ中島颯太　八木勇征2点セット※ラスト1セットです！早い者勝ち！●新品未使用未開封ですがプライズ品になりますのでご理解頂ける方のみでお願い致します。獲得時の爪痕、スレ等ある場合もありますので気になる方はご購入をお控えください。初期不具合等、こちらでは対応致しかねますので直接メーカーへお問い合わせ願います。神経質な方のご購入は御遠慮願います。※梱包は防水処理をしてダンボール発送となります。※厚みの関係で、ゆうゆう⇔らくらくメルカリ便に変更する可能性があります。予めご了承くださいグッズ種類···ちびぬい人気グループ···FANTASTICSfromEXILETRIBEFANTASTICSメンバー···八木勇征、中島颯太グッズ種類···その他
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