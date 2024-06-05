未着用　ラルフローレン　コットンシャツ

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商品詳細
ラルフローレン◆サイズ L(14-16)身幅 約46.5cm着丈 約68cm＊平置きで採寸。素人採寸のため、誤差は予めご了承ください。◆素材 綿100%◆カラー ベージュ■状態購入後、洗濯して保管。＊キッズの160サイズですが、女性も着られるので、レディースで出品しています。＊モニター環境等により、写真と実物で色合いが違う場合がございます。ご了承ください。＊商品は圧縮や密閉をして、簡易包装で発送いたします。予めご了承ください色···ベージュ袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント
http://narcologia.ru/goods/conception267657.html
http://narcologia.ru/goods/composite543854.html
http://narcologia.ru/goods/kindness557405.html
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