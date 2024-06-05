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未着用　ラルフローレン　コットンシャツ
商品番号 F30535630891
商品名

未着用　ラルフローレン　コットンシャツ
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラルフローレン◆サイズ　L(14-16)身幅　約46.5cm着丈　約68cm＊平置きで採寸。素人採寸のため、誤差は予めご了承ください。◆素材　綿100%◆カラー　ベージュ■状態購入後、洗濯して保管。＊キッズの160サイズですが、女性も着られるので、レディースで出品しています。＊モニター環境等により、写真と実物で色合いが違う場合がございます。ご了承ください。＊商品は圧縮や密閉をして、簡易包装で発送いたします。予めご了承ください色···ベージュ袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント
http://narcologia.ru/goods/conception267657.html
http://narcologia.ru/goods/composite543854.html
http://narcologia.ru/goods/kindness557405.html

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