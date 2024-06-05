UNITED TOKYO クロスラインブロッキングカット

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ユナイテッドトウキョウ定価¥9900以下サイトより⚫︎春・夏・秋の3シーズン使える万能デザイントップス⚫︎素材表面感のあるテレコ素材と、フラットなポンチ素材を組み合わせたカットソー。ポンチ素材は、特殊加工をすることでストレッチ性を出し、上品なハリ感があって綺麗見えする素材感となっています。テレコ素材をMIXすることで、デイリーに使え、ご自宅でのお洗濯可能もです。⚫︎デザインクロスラインが目を引くカットトップス。直線ラインを作ることで視覚的にすっきりとして見えるデザインになっています。ボトムも選ばず着用でき、一枚でコーディネートが完結するトップスです。