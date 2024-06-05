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UNITED TOKYO クロスラインブロッキングカット
商品番号 O48185163202
商品名

UNITED TOKYO クロスラインブロッキングカット
ブランド名 ユナイテッドトウキョウ
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ユナイテッドトウキョウ定価¥9900以下サイトより⚫︎春・夏・秋の3シーズン使える万能デザイントップス⚫︎素材表面感のあるテレコ素材と、フラットなポンチ素材を組み合わせたカットソー。ポンチ素材は、特殊加工をすることでストレッチ性を出し、上品なハリ感があって綺麗見えする素材感となっています。テレコ素材をMIXすることで、デイリーに使え、ご自宅でのお洗濯可能もです。⚫︎デザインクロスラインが目を引くカットトップス。直線ラインを作ることで視覚的にすっきりとして見えるデザインになっています。ボトムも選ばず着用でき、一枚でコーディネートが完結するトップスです。
http://narcologia.ru/goods/stepchild15152.html
http://narcologia.ru/goods/preference725538.html
http://narcologia.ru/goods/Addict46618.html
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