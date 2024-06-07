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アプレジュール　ボレロ+ボウタイブラウス　ボウタイブラウス　ZOZOTOWN
商品番号 P97354902564
商品名

アプレジュール　ボレロ+ボウタイブラウス　ボウタイブラウス　ZOZOTOWN
ブランド名 アプレジュール
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1度試着しましたが、似合わなかったので出品しました。タグ付きです。定価：4,595円#アプレジュール　#apresjour　#ボウタイブラウス　#ブラウス　#ピンクブラウス　#量産型　#地雷系　#フレンチガーリー　#韓国系　#3way　#オフショル
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