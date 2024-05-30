新品未使用タグ付き　シャツ ブラウス 【2WAY】バイカラー

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シャツブラウス【2WAY】バイカラーフレアースリーブブラウスエニィスィス商品番号：CC007-43503型番：BLWPNX0780エニィスィスの【２ＷＡＹ】バイカラーフレアースリーブ ブラウス。お仕事着にもおすすめ！バイカラーでお洒落見えする上品ブラウス■デザインバイカラーがポイントの上品なきれいめブラウスです。ボタンを閉めればきちんと感のある首元に、ボタンを外すとマチ付きＶネックとしても着用可能な２ＷＡＹデザインになっています。襟部分のフェイクパールとゴールドのボタン使いもさりげないアクセントに。肘丈のフレア袖で自然に二の腕をカバーしつつ、涼し気で上品な印象のある知的ブラウスです。■素材光沢感を抑えた上品な表面感と綺麗なとろみがあるポリエステル素材を使用しています。軽やかな着心地でさらりとした清涼感があり、しわにもなりにくい程よい反発感がある綺麗め素材です。プリント柄は通勤シーンにも合わせやすい華奢な印象の幾何柄で、無地柄はマットなサテン素材をポイントで使用し、すっきりとした印象に仕上げています。こちらの商品はサイズバリエーションがございます。Ｒレギュラーサイズ（ＢＬＷＰＮＸ０７８０）Ｓ小さいサイズ（ＢＬＷＱＮＸ０７８０）Ｌ大きいサイズ（ＢＬＷＫＮＸ０７８０）※商品画像はサンプルを使用しているため、色味やサイズ等の仕様に変更がある場合がございますので、予めご了承ください。※屋外での撮影画像は、光の加減で色味が違って見える場合がございます。商品の色味はスタジオ撮影の画像をご参照ください。＃ａｎｙＳｉＳ ＃エニシス ＃エニィシス ＃レディース ＃ブラウス ＃バイカラー ＃きれいめ ＃きれいめコーデ ＃大人レディ ＃フェミニン ＃レディスタイル ＃上品 ＃通勤 ＃オフィスカジュアル ＃お仕事コーデ ＃洗える ＃ウォッシャブル[型番:BLWPNX0780]