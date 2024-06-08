plage プラージュ ボタンダウンシャツ

plageのボタンダウンシャツです。数回着用の状態は6/10程度になります。「毎回アイロンをする手間が省けたら良いな」というデザイナーの思いからシワが残りにくい生地を採用しています。カラー:サックスブルー生地:綿100%（手洗い可能）着丈:71.2cm身幅:51cm



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