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plage プラージュ ボタンダウンシャツ
商品番号 J35702334119
商品名

plage プラージュ ボタンダウンシャツ
ブランド名 プラージュ
特別価格 税込 1,439 円
在庫状況 あり

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商品詳細

plageのボタンダウンシャツです。数回着用の状態は6/10程度になります。「毎回アイロンをする手間が省けたら良いな」というデザイナーの思いからシワが残りにくい生地を採用しています。カラー:サックスブルー生地:綿100%（手洗い可能）着丈:71.2cm身幅:51cm
http://narcologia.ru/goods/voiceless463359.html
http://narcologia.ru/goods/message945127.html
http://narcologia.ru/goods/septet259119.html

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