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商品詳細
額入りのお大きさ48cmx39cmx7cmガラスに若干汚れがありますが傷はありません。お手入れできると思います。2.5kg(素人計測です)#R2Boutiqueアート作品はこちら#アート#絵画
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