メディコムトイ RAH220 ショッカー戦闘員後期タイプ（未開封）仮面ライダー

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商品詳細
メディコムトイRAH220アクションフィギュアショッカー戦闘員後期タイプ（未開封）コレクション整理のため出品します。箱に入れたまま室内に飾っていました。未開封なので中身は未検品です。箱には目立った傷はありません。素人検品なのでご了承ください。【出品物について】 2０００年前後に新品購入した物です。 古い物なので劣化している可能性があります。 気にならない方ご購入お願いします。 当方、喫煙者、ペットはおりません。【値引きについて】 値引き交渉は受け付けておりません。 時間経過を見ながら、こちらで値下げ検討しま す。ご希望の金額になりましたら、ご検討くだ さい。【発送・返品について】 迅速な対応を心がけます。 発送はプチプチ包装し、タンボールでお送りし ます。返品は対応しておりませんので、掲載し た写真をよくご確認の上、ご検討ください。ご理解の上、何卒よろしくお願い致します。#昭和レトロ#メディコムトイ#アクションフィギュア#フィギア#仮面ライダー#メディコムトイ#ショッカー戦闘員フィギュアシリーズ···仮面ライダー
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