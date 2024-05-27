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メディコムトイ RAH220 ショッカー戦闘員後期タイプ（未開封）仮面ライダー
商品番号 Q89926360864
商品名

メディコムトイ RAH220 ショッカー戦闘員後期タイプ（未開封）仮面ライダー
ブランド名 メディコムトイ
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メディコムトイRAH220アクションフィギュアショッカー戦闘員後期タイプ（未開封）コレクション整理のため出品します。箱に入れたまま室内に飾っていました。未開封なので中身は未検品です。箱には目立った傷はありません。素人検品なのでご了承ください。【出品物について】　2０００年前後に新品購入した物です。　古い物なので劣化している可能性があります。　気にならない方ご購入お願いします。　当方、喫煙者、ペットはおりません。【値引きについて】　値引き交渉は受け付けておりません。　時間経過を見ながら、こちらで値下げ検討しま　す。ご希望の金額になりましたら、ご検討くだ　さい。【発送・返品について】　迅速な対応を心がけます。　発送はプチプチ包装し、タンボールでお送りし　ます。返品は対応しておりませんので、掲載し　た写真をよくご確認の上、ご検討ください。ご理解の上、何卒よろしくお願い致します。#昭和レトロ#メディコムトイ#アクションフィギュア#フィギア#仮面ライダー#メディコムトイ#ショッカー戦闘員フィギュアシリーズ···仮面ライダー
http://narcologia.ru/goods/reflector921864.html
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