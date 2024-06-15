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レザージュエルズ2wayバック❣️
商品番号 M89318937508
商品名

レザージュエルズ2wayバック❣️
ブランド名 レザージュエルズ
特別価格 税込 2,437 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最終価格セール❣️レザージュエルズハンドバッグ　ショルダーレザー×マットクロコダイルお色トープ横30深さ20マチ9cmショルダー　最大126cm未使用レザーにマットクロコダイルをあしらった高級感あふれ、トーブカラーにピンクのステッチが柔らかい感じでとても上品な良いお色です。斜めがけも可能です。シュリンクレザーで傷がつきにくく扱いやすいです。四角は、使用に伴うスレがあります。お譲りいただきましたが、当方の外出には、小さかった為、出品いたします。このサイズは手持ちにないサイズで、お色も気に入っている為、突然の削除があるかも、しれません。画像1の、専用袋おつけいたします。簡易の箱に入れての発送となります。#クロコダイル#QBC#ショップチャンネル#レザージュエルズ#cococeluxgold#本革バック#ショルダーバック#COCOCELUXGOLD#ココセリュクスゴールド
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