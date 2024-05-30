カラー···ブラック季節感···春、秋、冬ご覧いただきありがとうございます。⭐️CAMINAND/カミナンド⭐️ラウンドビット ローファー/サイズ35（22）となります。2023年秋ベイクルーズストアにて購入しました。現在も販売中のお品物となります。✴︎購入価格：26950円✴︎サイズ：35（22㎝）✴︎素材：甲材 牛革 底材 合成底 ライニング アクリル✴︎使用回数：1度のみ短時間〜サイトより〜冬まで楽しみたい、CAMINANDOのローファー。サボのような丸みのあるフォルムのボリューム感が可愛い1足。ライニングがフェイクファーになっているので冬も温かく、さっと足入れしやすいのもポイント。ソックスとのレイヤードも楽しめて、着こなしに抜け感を作ってくれるのも嬉しい。アッパーにあしらわれたビットがトラッド感をプラスするアクセントです。※お気軽にコメント\u0026ご購入 よろしくお願い致します。カラー···ブラック季節感···春、秋、冬#IENA#FRAMeWORK#plage



⭐️CAMINAND/カミナンド⭐️ ラウンドビット ローファー/サイズ35（22 ...



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