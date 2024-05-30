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⭐️CAMINAND/カミナンド⭐️ ラウンドビット　ローファー/サイズ35（22）
商品番号 Y29288307628
商品名

⭐️CAMINAND/カミナンド⭐️ ラウンドビット　ローファー/サイズ35（22）
ブランド名 アパルトモンドゥーズィエムクラス
特別価格 税込 8,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック季節感···春、秋、冬ご覧いただきありがとうございます。⭐️CAMINAND/カミナンド⭐️ラウンドビット　ローファー/サイズ35（22）となります。2023年秋ベイクルーズストアにて購入しました。現在も販売中のお品物となります。✴︎購入価格：26950円✴︎サイズ：35（22㎝）✴︎素材：甲材　牛革　　　　底材　合成底　　　　　ライニング　アクリル✴︎使用回数：1度のみ短時間〜サイトより〜冬まで楽しみたい、CAMINANDOのローファー。サボのような丸みのあるフォルムのボリューム感が可愛い1足。ライニングがフェイクファーになっているので冬も温かく、さっと足入れしやすいのもポイント。ソックスとのレイヤードも楽しめて、着こなしに抜け感を作ってくれるのも嬉しい。アッパーにあしらわれたビットがトラッド感をプラスするアクセントです。※お気軽にコメント\u0026ご購入　　よろしくお願い致します。カラー···ブラック季節感···春、秋、冬#IENA#FRAMeWORK#plage
http://narcologia.ru/goods/voiceless465659.html
http://narcologia.ru/goods/passivity630283.html
http://narcologia.ru/goods/freezer666698.html

⭐️CAMINAND/カミナンド⭐️ ラウンドビット　ローファー/サイズ35（22）
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CAMINANDO/カミナンド】ROUND BIT ローファー（ローファー）｜MUSE de ...

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