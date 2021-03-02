クロコダイル財布・マットクロコ・長財布・エキゾチックレザー・ワニ革・鰐革

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こんな価格のクロコダイル長財布は見た事ないでしょう‼️今回限りの特別価格ですから是非この機会に宜しくお願い致します☺︎革世界のエレガント最高峰、革の中の宝石とも呼ばれるクロコダイルの革を使用した長財布が今回特別価格での出品です。色マットブラウンサイズ横約19㎝縦約10㎝幅約2.5㎝仕様クロコダイル本革内側ポリエステル布地・合成皮革カード入れ8・ファスナー小銭入れ・外側ファスナーポケット・札入れ4・ポケット2・ファスナー開閉・ラウンド型☆高級素材クロコダイルを使用。クロコダイルは自然素材の最高峰として愛用されています。落ち着いた雰囲気を醸し出すマット加工を施しています。上品なマットな質感はクロコ独特の腑の模様を際立たせ、お手元を贅沢に飾ります。ラウンドファスナーで大きく開閉するので中身の出し入れがとってもスムーズに行えます。見た目だけではなく使いやすさも抜群の長財布です。大人気のクロコダイル財布が特別価格‼️で入荷しました。多分二度と無い価格だと思います。早い者勝ちの限定価格です。宜しくお願いします。⚠︎クロコダイル革は天然素材の為、生体傷等が見受けられる場合があります、ナチュラルレザーの証しですからご理解頂ける方のみお買い上げくださいませ(^_^*)エキゾチックレザー・パイソン・クロコダイル他多数出品中です(^_^*)目地染バニラクロコマットクロコダイル最安値クロコダイル財布クロコダイルサイフバニラ染目地染バニラ新品・未使用マットブラウンNo.05245