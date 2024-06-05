美品NIKE エアマックスココ　ホワイト7 24センチ

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商品詳細
NIKEのオンラインにて購入着用回数少ないので美品です。状態は画像にてご確認ください。プロフ必読の上でのコメント、ご購入下さいます様、宜しくお願い致します。カラー···ホワイトヒール高さ···5.1〜7cmソールヒール形···厚底ストラップ···ストラップあり型···スポーツサンダル柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
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