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美品NIKE エアマックスココ　ホワイト7 24センチ
商品番号 U89024535948
商品名

美品NIKE エアマックスココ　ホワイト7 24センチ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NIKEのオンラインにて購入着用回数少ないので美品です。状態は画像にてご確認ください。プロフ必読の上でのコメント、ご購入下さいます様、宜しくお願い致します。カラー···ホワイトヒール高さ···5.1〜7cmソールヒール形···厚底ストラップ···ストラップあり型···スポーツサンダル柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
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