CHANELココマークネックレスA19Vゴールドメタルネックレス

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カラー→ゴールドサイズ→トップ:W約2.7㎝✖️H約2.3㎝※バチカン含む首回り:約42.5㎝~60㎝箱ケースあり商品状態は、数回使用した程度で日の当たらない部屋で保管してありましたので良好です。写真にもありますが、CHANEL三越で新品購入しました。\u003cシリアルナンバー付き\u003e値段が付けづらく高めの値段設定にしてあります。興味がある方は値下げ交渉も可能ですので気軽にメッセージください♪値下げいたしました！よろしくお願いします！カラー···ゴールド