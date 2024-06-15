★美品〈On / オン〉パフォーマンスTシャツ Performance-T



On Performance-T M オン パフォーマンスT メンズランニングウェア ... On Performance-T M オン パフォーマンスT メンズランニングウェア ...



On Running オンランニング Performance-T M メンズ パフォーマンス ... On Running オンランニング Performance-T M メンズ パフォーマンス ...



ヨドバシ.com - オン On パフォーマンスT Performance-T M 102.00417 ... ヨドバシ.com - オン On パフォーマンスT Performance-T M 102.00417 ...



ヨドバシ.com - オン On パフォーマンスティー Performance-T M ... ヨドバシ.com - オン On パフォーマンスティー Performance-T M ...



On オン ランニング Performance-T パフォーマンス-T 半袖Tシャツ 202.00237W レディース ブラック/ダーク-フィットラン FITRUN online shop On オン ランニング Performance-T パフォーマンス-T 半袖Tシャツ 202.00237W レディース ブラック/ダーク-フィットラン FITRUN online shop



On Running オンランニング Performance-T M メンズ パフォーマンス ... On Running オンランニング Performance-T M メンズ パフォーマンス ...



ハイパフォーマンスTシャツ【Performance-T】｜On（オン）｜TOKYOlife ハイパフォーマンスTシャツ【Performance-T】｜On（オン）｜TOKYOlife



ハイパフォーマンスTシャツ【Performance-T】｜On（オン）｜TOKYOlife ハイパフォーマンスTシャツ【Performance-T】｜On（オン）｜TOKYOlife



On Performance-T M オン パフォーマンスT メンズランニングウェア ... On Performance-T M オン パフォーマンスT メンズランニングウェア ...



On オン パフォーマンスTシャツ S （M） - その他 On オン パフォーマンスTシャツ S （M） - その他



ヨドバシ.com - オン On パフォーマンスティー オーエーシー ... ヨドバシ.com - オン On パフォーマンスティー オーエーシー ...



ハイパフォーマンスTシャツ【Performance-T】｜On（オン）｜TOKYOlife ハイパフォーマンスTシャツ【Performance-T】｜On（オン）｜TOKYOlife



オン On Performance-T パフォーマンス-T メンズ Tシャツ 半袖 ... オン On Performance-T パフォーマンス-T メンズ Tシャツ 半袖 ...



On Performance-T M オン パフォーマンスT メンズランニングウェア ... On Performance-T M オン パフォーマンスT メンズランニングウェア ...



ヨドバシ.com - オン On パフォーマンスT Performance-T W 202.00671 ... ヨドバシ.com - オン On パフォーマンスT Performance-T W 202.00671 ...

速乾性\u0026伸縮性のあるランニングTシャツです。公式オンラインストアで購入しました。数回着用しましたが、汚れや傷はなく美品です。右肩部分に若干ほつれがあります。(画像5枚目参照)自宅保管品であることをご了承くださいませ。定価：¥8800商品概要：特徴レース仕様のパフォーマンスランニングシャツ。最高のパフォーマンスを発揮するべく無駄を削ぎとしました。羽根のように軽くて通気性に優れ、ランナーの動きをいっさい妨げません。テクノロジー無駄なくハイパフォーマンスその走りを次のレベルに進化させるべく、Onの技術力を結晶して生まれたのがPerformance-T。テクニカルファブリックと無駄を削ぎ落としたデザインが、究極の軽さを実現しました。すべてのパーツがシームレスにテープでつながり、着ていることすら忘れそうになりますが、衣類として身体を守る機能はしっかり果たします。素材通気性と保護を両立軽くて透湿性に優れ、乾きも速いPerformance-Tなら、ランニング中はもちろん運動後にも心地よさを実感してもらえるはず。フロント部分には高耐久性素材を使用。風雨や寒さから身体をしっかり守り、濡れても短時間で乾きます。背面には通気性と透湿性に優れたメッシュ素材を使用。空気の流れを妨げないので、汗で布地が張り付くこともありません。デザイン表彰台を飾れるトップス暑い時期にパフォーマンスを発揮するべく開発されたPerformance-T。最高品質の素材を用い、必要に応じてレースにも勝利できる機能性を実現しました。着ていることを忘れるような着心地なのにすべてを与えてくれる超有能なTシャツです。カラー···グリーン袖丈···半袖ネック···Uネック