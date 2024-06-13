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- UNTITLED フロントフリルシャツ トップス 黒 【4】 大人かわいい♥
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商品詳細
E.1250✨お得な情報はプロフィールをご覧くださいませᵗᑋᵃᐢᵏᵞᵒᵘ*✨気になる商品にいいねをしていてだければコメント欄にてSALEアナウンスさせていただくことがあります✨✨٭•。❁。.*・゜ .゜・*.❁。.*・٭•。٭○コンディション目立った傷や汚れ等はございませんので、これからも永くご愛用いただけるかと思います(⑅•ᴗ•⑅)◜..°♡----------------------------------------------○表記サイズ/4○平置きサイズ着丈【 48㌢ 】身幅【 46㌢ 】肩幅【 35㌢ 】袖丈【 47㌢ 】◎数字表記のサイズは【フリーサイズ】を選択しております。予めご了承くださいませm(__)m----------------------------------------------ateliereNuのお洋服はこちらからご覧ください(*^^*) #ateliereNuトップス出品商品一覧
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