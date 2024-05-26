ネストローブ ブラウス

カラー···レッド袖丈···七分袖柄・デザイン···無地素材···麻季節感···春、夏、秋、冬nestRobe先染めリネンパナマブラウス2020SS着丈：約57ｃｍ肩幅：約46ｃｍ袖丈：約38ｃｍ身幅：約59ｃｍ裾幅：約91ｃｍ使用済みですまだまだ着用していただけますブラウスとして羽織としても使用できます



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