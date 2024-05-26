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ネストローブ ブラウス
商品番号 B84319563261
商品名

ネストローブ ブラウス
ブランド名 ネストローブ
特別価格 税込 1,634 円
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商品詳細

カラー···レッド袖丈···七分袖柄・デザイン···無地素材···麻季節感···春、夏、秋、冬nestRobe先染めリネンパナマブラウス2020SS着丈：約57ｃｍ肩幅：約46ｃｍ袖丈：約38ｃｍ身幅：約59ｃｍ裾幅：約91ｃｍ使用済みですまだまだ着用していただけますブラウスとして羽織としても使用できます
http://narcologia.ru/goods/peroration752815.html
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