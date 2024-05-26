未使用 ラルフローレン ポロシャツ

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お目に止めて下さりありがとうございます♪プレゼントで頂いて、一度も着用しておりませんが、保管期間が、10年近くあります♪XL表記になっておりますが、身幅が46cmなので、Lサイズの方で十分と思います！身幅46cm身丈58cm未使用ですが、一度人手に渡ったお品ですので、神経質なお方は、ご遠慮くださいませm(__)m