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美品 デュラスアンビエント シフォン ブラウス シャツ ブラック 長袖
商品番号 X90876394756
商品名

美品 デュラスアンビエント シフォン ブラウス シャツ ブラック 長袖
ブランド名 デュラスアンビエント
特別価格 税込 1,472 円
在庫状況 あり

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商品詳細

デュラスアンビエント(Durasambient)の長袖ブラウスです。試着程度しただけなので、新品に近いです。タグはありません。デイリーはもちろん、結婚式や2次会、パーティー、入学式、卒業式などのフォーマルでも大活躍な、シフォンブラウスです。サイズFフリーサイズ(Mサイズ相当)実寸肩幅33センチ袖丈55センチ身幅42センチ着丈60センチ（平置き採寸です。数センチの誤差がある場合がございますのでご了承お願いいたします。)品質ポリエステル100%カラー：ブラック（黒）レディース　シャツインナートップスカラー...ブラック袖丈...長袖柄・デザイン...無地季節感...春、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/shuttle65825.html
http://narcologia.ru/goods/choice917785.html
http://narcologia.ru/goods/diamond248258.html
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