美品 デュラスアンビエント シフォン ブラウス シャツ ブラック 長袖

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デュラスアンビエント(Durasambient)の長袖ブラウスです。試着程度しただけなので、新品に近いです。タグはありません。デイリーはもちろん、結婚式や2次会、パーティー、入学式、卒業式などのフォーマルでも大活躍な、シフォンブラウスです。サイズFフリーサイズ(Mサイズ相当)実寸肩幅33センチ袖丈55センチ身幅42センチ着丈60センチ（平置き採寸です。数センチの誤差がある場合がございますのでご了承お願いいたします。)品質ポリエステル100%カラー：ブラック（黒）レディース シャツインナートップスカラー...ブラック袖丈...長袖柄・デザイン...無地季節感...春、秋、冬