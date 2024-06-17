CHICO ボーダー タンクトップ

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商品詳細
柄・デザイン···ボーダーカラー···ホワイトカップ···カップなし一度試着しただけなので、ほぼ新品に近く汚れ、ほつれなどはありませんが、中古品であることをご理解頂いた上でご購入頂けたらと思います。よろしくお願いいたします！
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