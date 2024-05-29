伊太利屋 イタリヤ ヒョウ柄ブラウス 長袖 ショート丈 裾ゴム アニマル

【ブランド】伊太利屋イタリヤ【商品名】伊太利屋イタリヤヒョウ柄ブラウス長袖ショート丈裾ゴムアニマル柄ボタンレディース【カラー】イエロー系ブラウン※出来る限り商品の色が伝わるように表現していますが、見る環境により多少見え方は異なるかと思います。【サイズ】9A2【平置き寸法(cm)】肩幅44身幅56袖丈62総丈50※素人寸法の為、多少の誤差はご了承下さい。【素材】タグの写真にてご確認下さい。【状態】目立つ汚れや破れなどは無く、全体的に綺麗な状態です。あくまでUSED品という事をご理解いただき、ご購入をお願いします。【発送について】クロネコヤマトネコポスでの発送です。(追跡番号付)【最後に】即購入OKです！フォローして頂ければ、フォロー割させて頂きます♪お値下げも対応してますので、是非コメントよろしくお願いします！なにかご質問がございましたらお気軽にコメント下さい。♡フォローワー様10%SALE開催中♡#みんなのクローゼット【レディース】#みんなのクローゼット【レディースシャツ・ブラウス】#みんなのクローゼット【レディース・伊太利屋】【k1701】テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル色···イエロー袖丈···長袖柄・デザイン···総柄



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