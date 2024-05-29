着物リメーク　昭和の木綿でブラウス（ｎｏ115）

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昭和の時代に着ていた 上っぱりを解き洗い後作った ちょっと味のある ブラウスです綿100%の表示がありました後身頃中央部分に 絣などを使って足りない分を 補いました前身頃の左と ポケット口に後と関連を持たせるために アップリケをして アクセントにしました2センチ幅のスタンドカラーポケットは右側一個です綿100%素材ですので 一枚でも セーターやブラウスと合わせたりと 長くお召しいただけます。（サイズ）後丈 65cm身幅 67cm裾幅 67cm裄丈 62cm襟幅 2cm素材...コットン季節感...春,夏,秋,冬