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着物リメーク　昭和の木綿でブラウス（ｎｏ115）
商品番号 N70873715543
商品名

着物リメーク　昭和の木綿でブラウス（ｎｏ115）
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 1,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昭和の時代に着ていた　上っぱりを解き洗い後作った　ちょっと味のある　ブラウスです綿100%の表示がありました後身頃中央部分に　絣などを使って足りない分を　補いました前身頃の左と　ポケット口に後と関連を持たせるために　アップリケをして　アクセントにしました2センチ幅のスタンドカラーポケットは右側一個です綿100%素材ですので　一枚でも　セーターやブラウスと合わせたりと　長くお召しいただけます。（サイズ）後丈　65cm身幅　67cm裾幅　67cm裄丈　62cm襟幅　2cm素材...コットン季節感...春,夏,秋,冬
http://narcologia.ru/goods/rouge231310.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit988686.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador757606.html
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