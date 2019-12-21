美品】バレンシアガ エブリデイ 2wayトートバッグ オールレザー 黒 ...

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商品詳細
○アイテムBALENCIAGAbalenciagaEVERYDAYeverydayエブリデー ブランドロゴ ロゴ箔押しショルダーバッグ トートバッグ ハンドバッグ ワンショルダー 肩がけ 肩掛け 斜めがけ 手提げショルダーストラップ取外し可能 500mlペットボトル収納可能○サイズタテ28cmヨコ23cmマチ9cmハンドル53cmショルダー全長114cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○付属品無し○状態Used品ですが、大きく外観を損ねる傷やシミはございませんので、まだまだ長い間愛用していただけます♪○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。○カラー黒ブラック○素材レザー○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。No.572
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