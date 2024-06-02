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COACH スモール 3つ折り財布 ミッドナイト
商品番号 H20677247027
商品名

COACH スモール 3つ折り財布 ミッドナイト
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 4,272 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【　新品・未使用　】☆プレゼントにもおススメです☆※「フォロー割引き」　いたします！　　100円ですが！コンパクトサイズながら、小銭入れやポケットなど機能性も充実。シンプルで普段のスタイルにもコーディネートしやすいデザインです。品番：C4527サイズ：約幅10cm高さ8cmマチ3cm重さ：100g仕様本体：スナップ式開閉内側：札入れ×1カードポケット×2オープンポケット×1窓付きポケット×1外側：ファスナー式マチ付小銭入れ×1素材PVCコーティングキャンバス×レザーカラーウォーターフォール×ミッドナイトマルチ金具の色：シルバー付属品：ケアカード★日本全国のCOACH直営店で修理やメンテナンスを　受けることができます。※※※※※※※※※※※※※※購入元：アメリカCOACH　　　　　「並行輸入品」であり、「アウトレット商品」です。※色むら・使用に差しつえない程度の傷がある場合もあります。神経質な方は、ご購入をお控えください。　→「並行輸入品」であり、　　「アウトレット商品」　　ですので、お買い得な一品です！※箱・袋等はございません。発送は簡易梱包となります。ご了承下さい。#ちょろりs折り財布#COACH　#コーチ#折り財布#アウトレット#ブルー　#青　#ミニ財布　#セカンド財布
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