COACH スモール 3つ折り財布 ミッドナイト

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【 新品・未使用 】☆プレゼントにもおススメです☆※「フォロー割引き」 いたします！ 100円ですが！コンパクトサイズながら、小銭入れやポケットなど機能性も充実。シンプルで普段のスタイルにもコーディネートしやすいデザインです。品番：C4527サイズ：約幅10cm高さ8cmマチ3cm重さ：100g仕様本体：スナップ式開閉内側：札入れ×1カードポケット×2オープンポケット×1窓付きポケット×1外側：ファスナー式マチ付小銭入れ×1素材PVCコーティングキャンバス×レザーカラーウォーターフォール×ミッドナイトマルチ金具の色：シルバー付属品：ケアカード★日本全国のCOACH直営店で修理やメンテナンスを 受けることができます。※※※※※※※※※※※※※※購入元：アメリカCOACH 「並行輸入品」であり、「アウトレット商品」です。※色むら・使用に差しつえない程度の傷がある場合もあります。神経質な方は、ご購入をお控えください。 →「並行輸入品」であり、 「アウトレット商品」 ですので、お買い得な一品です！※箱・袋等はございません。発送は簡易梱包となります。ご了承下さい。#ちょろりs折り財布#COACH #コーチ#折り財布#アウトレット#ブルー #青 #ミニ財布 #セカンド財布