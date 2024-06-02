直営店購入正規品　ルイヴィトンポルトフォイユイエナ　パルナセア　長財布ネイビー

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素材···本革財布形···長財布柄・デザイン···プリント（ロゴなど）【ブランド名】ルイ・ヴィトン LOUISVUITTON【商品名】M58281ポルトフォイユ・イエナ【ライン名】パルナセア【素材】レザー【色】コバルト/ピンク ネイビー×ピンクのバイカラー【参考定価】￥165,240-【製造番号】MI1174【サイズ詳細（約）】W19.5×H10×D2cm（実寸計測サイズを掲載。個体差による誤差は予めご了承下さい。）福岡の博多大丸で購入した確実正規品です。ヴィトンの中でも革が柔らかく上質で高級ラインのお品で持ってる方が少ないのでレアで被りにくくおしゃれです。コバの擦れや使用に伴う小傷ありますが、紺色なので目立ちにくいかとは思います。破損などはなくまだまだお使い頂ける状態です。中はカードポケットもたっぷりあり、ラウンドジップタイプなので収納力が高く使いやすいです。内側が鮮やかなピンクで見やすくとても素敵です。高額商品のため気になる点などなんでもご質問ください。