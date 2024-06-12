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プラダ PRADA メッセンジャーバッグ ショルダーバッグ
商品番号 N70685537819
商品名

プラダ PRADA メッセンジャーバッグ ショルダーバッグ
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プラダPRADAメッセンジャーバッグショルダーバッグ♦︎サイズ♦︎タテ26cmヨコ31cmショルダー122cm調節可能USED品の為内側に多少の使用感あります使用上問題はなくお使い頂けますあくまでも素人検品のUSED品ということをご理解の上ご購入をお願い致します。♦︎カラー♦︎ブラック黒♦︎素材♦︎ナイロンレザー本革ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。
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